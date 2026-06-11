Meslek liselilerden anlamlı sosyal sorumluluk çalışması

Adıyaman'ın Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakımı Bölümü öğrencileri, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğine imza attı.

Bölüm öğretmenleri rehberliğinde Kurugeçit İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden öğrenciler, saç tıraşı ihtiyacı olan ve tıraş olmak isteyen öğrencilerin saç kesimlerini gerçekleştirerek hem mesleki becerilerini uygulama fırsatı buldu hem de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etti.

Gerçekleştirilen etkinlik sayesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri ücretsiz saç tıraşı hizmetinden yararlanırken, meslek lisesi öğrencileri de eğitim hayatlarında kazandıkları bilgi ve becerileri sahada uygulama imkanı elde etti.

Meslek liselerinin sadece nitelikli iş gücü yetiştiren kurumlar olmadığına, aynı zamanda topluma fayda sağlayan projelerle sosyal hayatın içinde aktif rol aldığına dikkat çeken etkinlik, mesleki eğitimin önemini bir kez daha ortaya koydu. Öğrencilerin erken yaşta meslek edinmelerine katkı sağlayan meslek liseleri, uygulamalı eğitim anlayışıyla hem bireysel gelişime hem de toplumsal dayanışmaya önemli katkılar sunuyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı