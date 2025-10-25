Adıyaman'da Konteyner Kentlerde Asayiş Denetimleri Sürüyor

Adıyaman'da konteyner kentlerde asayiş uygulamaları sıklıkla devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından kent merkezinde depremzedeler için kurulan konteyner kentlerde asayiş uygulamaları yapılıyor. Giriş ve çıkış noktalarında yapılan denetimlerin yanı sıra konteyner kent içerisinde de devriye görevi gerçekleştiriliyor. Denetimlerde kişilerin kimlik kontrollerinin yanı sıra araçlarında da incelemeler yapılıyor. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği ise belirtildi. - ADIYAMAN