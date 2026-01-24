Haberler

Besni'de kapanan köy yolları açılıyor

Besni'de kapanan köy yolları açılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele ekipleri, sağlık ve acil durumlara öncelik vererek 67 köy ve 48 mezrada çalışmalara aralıksız devam ediyor. Vatandaşlardan zorunlu trafiğe çıkmamaları isteniyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Besni Kaymakamlığı'na bağlı ekipler, 1 greyder, 1 loder ve 4 kepçe olmak üzere toplam 6 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda önceliğin acil hasta, sağlık ve zorunlu durumlara verildiği, bu tür durumların olmaması halinde ise köy yollarının planlı ve sıralı şekilde açıldığı bildirildi.

Toplam 67 köy ve 48 mezrada yürütülen çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Kırsal mahalleler ve köy yollarında ulaşımın tamamen sağlanabilmesi için ekiplerin hava şartlarına bağlı olarak çalışmalarına devam edeceği kaydedilirken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Şimşek: Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Piyasaların merakla beklediği rapora Bakan Şimşek'ten ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı
Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil