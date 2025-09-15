Adıyaman'da Kaldırım İşgali Vatandaşı Kızdırıyor

Adıyaman merkezde yaşanan kaldırım işgali vatandaşların tepkisini çekiyor.

Özellikle şehir merkezindeki birçok cadde ve sokakta kaldırım üzerine park edilen araçlar, yayaların geçişini tamamen engelliyor. Yaşlılar, çocuklar, engelli bireyler ve bebek arabalarıyla yürüyen aileler, park edilen araçlar nedeniyle yola inmek zorunda kalıyor. Bu durum hem tehlikeye neden oluyor hem de kamu düzenini hiçe sayıyor.

Kaldırımların neredeyse tamamen araçlar tarafından kapatılırken araç sahipleri adeta kaldırımları kişisel otoparklarına çevirmiş durumda. Günde binlerce kişinin kullandığı Sağlık Ocağı Caddesi gibi bir yolda bu ihlallerin göz göre göre yapıldığını dile getiren vatandaşlar, Adıyaman Trafik Şube Müdürlüğü'ne durumdan dolayı tepki gösterdi.

Vatandaşlar, defalarca yapılan şikayetlere rağmen hiçbir denetim yapılmadığını ve sorunun giderek büyüdüğünü belirtiyor. Şehir merkezinde böyle bir ihmalin kabul edilemez olduğunu vurgulayan vatandaşlar, "Her gün yoldan yürümek zorunda kalıyoruz. Bir çocuğa, bir yaşlıya araba çarpsa hesabını kim verecek? Kaldırımlar yayalarındır" diye konuştu. - ADIYAMAN