Adıyaman'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi

Adıyaman'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi
Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe il protokolü, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kortej yürüyüşe düzenlendi. Yürüyüşe il protokolü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, askerler, jandarma, polis ve vatandaşlar katıldı. Mimar Sinan Parkı önünde başlayan yürüyüş, Adıyaman Valiliğinde son buldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
