Adıyaman'da Huzur Denetimi: 563 Şahıs Sorgulandı, 134 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

Adıyaman'da Huzur Denetimi: 563 Şahıs Sorgulandı, 134 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta, Besni ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, 563 şahıs sorgulanmış ve 176 araç kontrol edilmiştir. Denetimlerde kural ihlali tespit edenler hakkında toplam 134 bin 681 lira cezai işlem uygulanmıştır.

Adıyaman'ın Kahta, Besni ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı denetimler ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda kıraathaneler, kafeler, park ve bahçeler, oyun salonları, konteyner kentler, okul ve yurt çevreleri gibi farklı alanlar kontrol edildi. Denetimlerde toplam 563 şahıs sorgulandı, 176 araç kontrol edildi. Kural ihlali tespit edilen kişi ve araçlara toplamda 134 bin 681 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamalar sırasında hakkında arama kararı bulunan bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...

Günlerdir beklenen konuşmada Erdoğan'dan "Beyaz Toros" hatırlatması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var

Fidan'dan dikkat çeken çıkış! Terör örgütüne önemli bir uyarısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.