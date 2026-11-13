Adıyaman'da eski çöplükte yakılan atıkların dumanı kent merkezinden görüldü

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Adıyaman'da eski çöplük alanındaki katı atıkların yakılması sonucu yükselen siyah dumanlar, kent merkezinin birçok noktasından görüldü.

Olay, sabah saatlerinde Adıyaman merkez Sitilce mevkisinde bulunan eski çöplük alanında meydana geldi. Alandaki katı atıklar, bazı şahıslar tarafından ateşe verildi. Atıkların yanmasıyla birlikte eski çöplük alanından yoğun siyah duman yükselmeye başladı.

Gökyüzüne yayılan dumanlar, Sitilce mevkisinin yanı sıra kent merkezinin farklı noktalarından da görüldü. Sabah saatlerinde kentin birçok noktasından fark edilen siyah dumanlar endişeye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı