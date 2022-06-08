Adıyaman'da el emeği göz nuru eserler sergilendi - Haberler

Halk Eğitim Merkezince Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Adıyamanlı kadın kursiyerlerin bir yıllık el emeği göz nuru eserleri sergilendi.

Serginin açılışına Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, bazı kurum amirleri, halk eğitim çalışanları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi tarafından folklor gösterisi sunuldu.

Büyük bir beğeni ile izlenen halk oyunları gösterisinin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve davetliler tarafından serginin açılışı yapıldı. Sergide, el sanatları, dikiş, nakış, giyim, takı tasarım ve diğer kurslardaki el işi çalışmalar beğeniye sunuldu.

Eşi Serinay Çuhadar'la birlikte sergiyi gezerek kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini inceleyen Vali Mahmut Çuhadar, bayan kursiyerlerle sohbet ederek kendilerini tebrik etti.

Sergiyi gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Vali Mahmut Çuhadar, "Hayat boyu öğrenme faaliyetleri birçok alanda gerçekleştirilmektedir. Bayan kursiyerlerimizin bir yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru olan ürünler bugün beğeniye sunularak açılışını gerçekleştirdik. Büyük emek ve sabır isteyen kurslarda meslek edinmek isteyen veya kişisel gelişimlerini daha da arttırmak isteyen herkesin halk eğitim merkezinin sunduğu imkanlardan mutlaka yararlanması gerekiyor. Bu vesile ile birbirinden güzel eserler ortaya koyan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, onları yetiştiren halk eğitim merkezi eğitmenlerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu. Vali Mahmut Çuhadar, sergi açılışı sonrası halk eğitim merkezi bahçesinde ağaç dikimi gerçekleştirdi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel