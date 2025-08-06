Adıyaman'da Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi

Adıyaman'da Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde düzensiz göçle mücadele kapsamında 1,217 kişinin kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Eş zamanlı uygulamalar, 16 noktada ve çeşitli umuma açık yerlerde yapıldı. Trafik kontrollerinde ise 4 sürücüye toplam 7,494 TL ceza kesildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde düzensiz göçle mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada, bin 217 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler, 16 uygulama noktası, 23 umuma açık yer, 17 metruk bina ve 3 terminalde eş zamanlı olarak yürütüldü. Trafik kontrolleri kapsamında ise 4 araç sürücüsüne toplam 7 bin 494 TL idari para cezası kesildi.

Yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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