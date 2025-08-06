Adıyaman'da Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde düzensiz göçle mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada, bin 217 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler, 16 uygulama noktası, 23 umuma açık yer, 17 metruk bina ve 3 terminalde eş zamanlı olarak yürütüldü. Trafik kontrolleri kapsamında ise 4 araç sürücüsüne toplam 7 bin 494 TL idari para cezası kesildi.

Yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı. - ADIYAMAN