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Adıyaman'da dev çekirge görüntülendi

Adıyaman'da dev çekirge görüntülendi
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Adıyaman'da bir vatandaş tarafından görüntülenen dev çekirge, büyüklüğüyle dikkat çekti. Yaklaşık bir insan eli büyüklüğündeki çekirge, doğaya bırakıldı.

Adıyaman'da bir vatandaş tarafından görüntülenen dev çekirge dikkatlerden kaçmadı.

Adıyaman merkez Örenli Mahallesi yakınlarında görülen dev çekirge, büyüklüğüyle dikkat çekti.

Doğal alanda gezen bir vatandaş tarafından fark edilen çekirge, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaklaşık bir insan elinin büyük bölümünü kaplayan çekirgenin boyutu, görenleri şaşırttı.

Bölgede nadir görülen büyüklükteki çekirge çekilen fotoğraflar sonrası yeniden doğaya bırakıldı.

Bazı çekirge türlerinin iklim şartları ve yaşam alanlarına bağlı olarak normalden daha büyük boyutlara ulaşabildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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