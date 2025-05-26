Adıyaman'da Çizgili Sırtlan Görüntülendi

Adıyaman'da Çizgili Sırtlan Görüntülendi
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Besni ilçesinde Kızılin Merinos İskelesi yakınlarında bir çizgili sırtlan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sırtlan, insanların yakınında dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Kızılin Merinos İskelesi yakınlarında çizgili sırtlan görüldü.

Besni ilçesinde yer alan Kızılin Merinos İskelesi yakınlarına inen bir sırtlan vatandaşlar tarafından görüntülendi. İskele yakınlarında gezinen sırtlanla karşılaşan vatandaşlar durumu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Bir süre civarda dolanan çizgili sırtlan, kimseye zarar vermeden bölgeden ayrıldı. Çizgili sırtlandan geriye ise görüntüleri kaldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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