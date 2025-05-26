Adıyaman'da Çizgili Sırtlan Görüntülendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Kızılin Merinos İskelesi yakınlarında çizgili sırtlan görüldü.

Besni ilçesinde yer alan Kızılin Merinos İskelesi yakınlarına inen bir sırtlan vatandaşlar tarafından görüntülendi. İskele yakınlarında gezinen sırtlanla karşılaşan vatandaşlar durumu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Bir süre civarda dolanan çizgili sırtlan, kimseye zarar vermeden bölgeden ayrıldı. Çizgili sırtlandan geriye ise görüntüleri kaldı. - ADIYAMAN