Adıyaman'da Beklenen Yağmur Nihayet Geldi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde uzun süredir devam eden kurak havaların ardından başlayan sağanak yağış kent genelinde etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilçe genelinde etkili oldu. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden kurak havaların ardından gelen yağmur, vatandaşlara adeta nefes aldırdı.

Aniden bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, yayalar da zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yağışların pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - ADIYAMAN