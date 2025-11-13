Adıyaman'da Beklenen Yağmur Nihayet Geldi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde uzun süren kuraklığın ardından etkili sağanak yağışlar başladı. Yağmur, vatandaşlara rahatlatıcı bir nefes aldırırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Meteoroloji, yağışların pazar gününe kadar süreceğini bildirdi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde uzun süredir devam eden kurak havaların ardından başlayan sağanak yağış kent genelinde etkisini gösterdi.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilçe genelinde etkili oldu. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden kurak havaların ardından gelen yağmur, vatandaşlara adeta nefes aldırdı.
Aniden bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, yayalar da zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yağışların pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel