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Adıyaman'da Anaokulu Öğrencilerine Polislik Mesleği Tanıtıldı

Adıyaman'da Anaokulu Öğrencilerine Polislik Mesleği Tanıtıldı
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, anaokulu öğrencilerine polislik mesleğini tanıtmak amacıyla eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Polis ekipleri, motosikletli timler ve dedektör köpeği ile gösteriler yaptı.

Adıyaman'da anaokulu öğlencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polislik mesleğini tanıtmak ve çocuklarla polis arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kentte bulunan bir anaokulunda öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, öğrencilere mesleğin detaylarını eğlenceli bir dille anlattı.

Etkinlikte, motosikletli polis timleri öğrencilere çeşitli gösteriler sunarak dikkatlerini çekti. Çocukların ilgisini çeken gösteriler, miniklerin polislik mesleğine dair merakını artırdı.

Gösterilerde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün hassas burunlu 'Cadı' isimli dedektör köpeği de yer aldı. Cadı, sergilediği performansla miniklere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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