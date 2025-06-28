Adıyaman'da Akrep Sokması: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da Akrep Sokması: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Adıyaman'da akrep tarafından sokulan Mehmet Doğan, hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da, akrep tarafından sokulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman- Gölbaşı karayolu Urfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında Mehmet Doğan isimli kişiyi akrep soktu. Bir süre sonra fenalaşan Mustafa Doğan için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa Doğan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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