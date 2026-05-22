4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinden yılsonu programı

Adıyaman Mustafa Seher Taştı 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından hazırlanan yılsonu kapanış programı, Abdülhamidhan Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, İl Müftü Yardımcısı Sabahat Saylık, şube müdürleri, din görevlileri ve çok sayıda veli katıldı. Program kapsamında 4-6 yaş grubu öğrenciler tarafından hazırlanan ilahi, gösteri ve sahne performansları izleyicilerin beğenisini topladı. Manevi değerlerle yetişen çocukların sergilediği performanslar, salonda duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu. Program sonunda emeği geçen öğreticilere ve destek veren velilere teşekkür edilirken, öğrencilere madalya ve karneleri takdim edildi. - ADIYAMAN

