Çelikhan ilçesinde kar yağışı

Çelikhan ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hava sıcaklıklarının eksi 7 dereceye kadar düşmesine neden oldu. Bu durum, sürücülerin zor anlar yaşamasına yol açtı. Yetkililer, dikkatli olunmasını uyardı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı.

Çelikhan ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerinde gece geç saatlerde kar yağışı başladı. Hava sıcaklıklarının eksi 7 dereceye kadar düştüğü Çelikhan ilçesinde bastıran kar yağışıyla beraber, birçok araç sürücüsü zor anlar yaşadı. İlerlemekte güçlük çeken araçlar patinaj yaptı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
