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Adıyaman Belediyesi, asfalt serim çalışmalarını hızlandırıyor

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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesinde asfalt serim çalışmalarını yoğunlaştırarak araçların ulaşım konusunda zorluk yaşamamasını ve yayaların daha güvenli seyahat etmelerini sağlıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, saha ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kent merkezinde araçların ulaşım konusunda zorluk yaşamamaları ve yayaların daha güvenilir seyahat edebilmeleri adına tahrip olan yolların bakım, onarım, freze sonrası asfalt, yama ve kaldırım çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesinde asfalt serim çalışmalarını yürütüyor.

Yeşilyurt Mahallesinde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bizler için en önemli olan konulardan birisi vatandaşlarımızın refahıdır. Gerek araçla olsun gerek yaya olsun vatandaşlarımızın ulaşım konusunda yaşadığı zorlukları en aza indirgemek ve onlara daha konforlu bir seyahat sunabilmek için şehrin birçok noktasında tahrip olan yol ve kaldırımların tadilat, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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