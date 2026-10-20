Adem Eşiyok Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak görevine başladı

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Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak atanan Adem Eşiyok, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı makamının 15 Ekim 2026 tarihli atama oluru ile atanan Eşiyok, 20 Ekim itibarıyla görevine başladı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Adem Eşiyok'u makamında kabul etti. Kabulde Vali Usta, deprem ve sel başta olmak üzere afetlere yönelik hassasiyetleri ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında Eşiyok'a bilgi verdi.

Vali Usta, Eşiyok'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı