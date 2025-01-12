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ADD Balıkesir Şubesi'nde Yeni Başkan Kadir Zeybek Göreve Başladı

ADD Balıkesir Şubesi'nde Yeni Başkan Kadir Zeybek Göreve Başladı
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Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) Balıkesir Şubesi'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Kadir Zeybek, oybirliğiyle başkanlık görevine seçildi. Zeybek, derneğin güçlenmesini ve gençlerin entelektüel gelişimini desteklemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Balıkesir Şubesi, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda, derneğin gelecek vizyonunu şekillendirecek yeni başkanını seçti. Kadir Zeybek, genel kurulda kazandığı büyük farkla, derneğin ilk yönetim kurulu toplantısında başkanlık görevine oybirliğiyle seçildi.

Yeni başkan Zeybek, göreve başlamasının hemen ardından yaptığı açıklamada, ADD'nin dinamik ve güçlü bir yönetim anlayışıyla yol alacağını vurguladı. "Bugün, kolektif anlayışla, daha aydınlık bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" diyen Zeybek, derneğin geçmiş yönetimine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. "Bu bir bayrak yarışı; her devrin kendine özgü zorlukları ve fırsatları vardır. Geçmişteki yöneticilerimize, derneğimize verdikleri emek ve gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zeybek, başkanlık göreviyle birlikte ADD'nin kurumsal yapısını güçlendirmeyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını savunmayı ve Balıkesir'deki gençlerin entelektüel gelişimini desteklemeyi hedefliyor. "Sadece bir dernek değil, aynı zamanda fikri bir hareketin parçasıyız" diyen Zeybek, derneğin toplumsal sorumluluklarını ve entelektüel misyonunu ön plana çıkaracak projelere imza atacağını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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