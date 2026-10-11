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Adana Seyhan'da 2 şüpheli, ahşap paletleri üç tekerlekli motosiklete yükleyip kaçtı

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Adana Seyhan'da saat 02.00 sıralarında 2 şüpheli, bir iş yerinin önündeki ahşap paletleri üç tekerlekli motosiklete yükleyerek kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da 2 şüpheli, iş yerinin önündeki ahşap paletleri çalıp, üç tekerlekli motosiklete yükleyerek kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Üç tekerlekli motosikletle bir iş yerinin önüne gelen, kimliği belirsiz 2 kişi, ahşap paletleri araca yükleyerek bölgeden uzaklaştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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