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Adana'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

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Adana'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. Kuruluş Yıl Dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde tapu ve kadastro yetkililerinden oluşan heyet Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi. Heyet, Vali Köşger'e kurumun faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Adana'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 177. Kuruluş Yıl Dönümünü kutlama etkinlikleri çerçevesinde tapu ve kadastro yetkililerinden oluşan heyet Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Vekili Ayhan Turgut, Kadastro İl Müdürü Gökhan Taner ve beraberlerindekilerin yer aldığı heyetin Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaretinde, Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Vekili Turgut, kurum olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler, amaç ve hedefleri hakkında Vali Köşger'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Köşger, heyete teşekkür ederek kurumun 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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