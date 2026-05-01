Adana'da simitçiler ve su satıcıları bariyerlerin arkasında çalışmaya devam etti

Adana'da simitçiler ve su satıcıları bariyerlerin arkasında çalışmaya devam etti
ADANA (İHA) – Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama yapılırken ekmek parası için alanlara gelen simitçiler ve su satıcıları ise bariyerlerin arkasında çalışmaya devam etti.

ADANA (İHA) – Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama yapılırken ekmek parası için alanlara gelen simitçiler ve su satıcıları ise bariyerlerin arkasında çalışmaya devam etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta olduğu gibi Adana'da da kutlandı. Sivil toplum örgütleri, Cevat Yurdakul Caddesi'nden Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca davul ve zurnalar eşliğinde eğlenen işçiler renkli görüntüler oluştururken, simit ve su satıcıları ise geçimlerini sağlamak için bariyerlerin arkasında satış yapmayı sürdürdü.

"Çalışmak zorundayız"

Simit ve su satarak çalışan Cengiz Turan isimli satıcı, "Çalışmak zorundayız, ne yapalım başka diyecek sözüm yok. Emekçilerin hakkının verilmesini istiyorum, gariban kardeşlerimizi ezmesinler. En içten dileklerimle 1 Mayıs'ı kutluyorum" dedi.

Etkinlikler, Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan konuşmalarla tamamlandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

