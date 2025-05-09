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Sıcaklar arttı, Adana'da 'bici bici' zamanı geldi

Sıcaklar arttı, Adana'da 'bici bici' zamanı geldi
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Adana'da sıcak havaların etkisiyle vatandaşlar, geleneksel soğuk tatlıları 'bici bici'ye yöneldi. Seyhan Nehri ve Baraj Gölü kenarında kurulan tezgahlarda yazın vazgeçilmez tatlısı rağbet görüyor.

Adana'da sıcakların kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar kentin geleneksel lezzetlerinden 'bici bici' tüketerek serinlemeye başladı.
Yurt genelinde sıcaklıklar artarken Adana'da güneş kendini fazlasıyla hissettirmeye başladı. Kentin sıcağının kendini hissettirmesiyle vatandaşlar, "bici bici" olarak bilinen yöresel soğuk tatlıyla yöneldi. Seyhan Nehri ve Baraj Gölü kenarlarında kurulan bici bici tezgahlarına vatandaşlar ilgi gösteriyor.
"Alıştıkça vazgeçilmezim oldu"
Türkmenistanlı olduğunu ve daha önce eşinin getirdiğini belirten Meral Köroğlu, "Tadı değişik gelmişti ama alıştıkça vazgeçilmezim oldu. Çok hoş bir koku ve tat bırakıyor. İnsana yazın serin ve tatlı bir dondurma yiyor hissi veriyor. Çok sevdik, tavsiye ediyorum. Adanalı olarak güzel bir tatlımız" dedi.
Çocuklarıyla bici bici sezonunun açılışını yaptığını aktaran vatandaşlardan Murat Çokdavut ise, "Adana'ya özgü meyveli ve buzlu bir tatlımız. Severek yiyoruz. Misafirlerimiz geldiği zaman getiriyoruz. Alışkın olmayanlar oluyor ama genelde seviyorlar" şeklinde konuştu.
İşletme sahiplerinden Oğuz Azar da, "Adanalının serinleme ve bici bici yeme mevsimi geldi. Bici biciye rağbet çok. Müşteriler genelde şehir dışından gelen misafirlerini getiriyorlar. Hem serinletici hem tatlı türü. Genelde klasik olarak üzerine muz doğruyoruz. Bunun dışında karpuzu ve kavunu ikiye bölüp içine bici tanesi ve buz katarak sunum yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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