Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısında

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısında

Adana'da Sıcak Havaların Etkisiyle 'Bici Bici' Sezonu Açıldı

Adana'da Sıcak Havaların Etkisiyle 'Bici Bici' Sezonu Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sıcak havaların kendini hissettirmesiyle birlikte vatandaşlar geleneksel 'bici bici' tatlısına yönelmeye başladı. Seyhan Nehri ve Baraj Gölü çevresinde kurulan tezgahlarda bu yöresel serinletici tatlıya yoğun ilgi dikkat çekiyor.

Adana sıcağıyla birlikte serinleten 'bici bici' zamanı da geldi

ADANA - Adana'da sıcakların kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar kentin geleneksel lezzetlerinden 'bici bici' tüketerek serinlemeye başladı.

Yurt genelinde sıcaklıklar artarken Adana'da güneş kendini fazlasıyla hissettirmeye başladı. Kentin sıcağının kendini hissettirmesiyle vatandaşlar, "bici bici" olarak bilinen yöresel soğuk tatlıyla yöneldi. Sıcaklıklarda birlikte Seyhan Nehri ve Baraj Gölü kenarlarında kurulan bici bici tezgahlarına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

"Alıştıkça vazgeçilmezim oldu"

Türkmenistanlı olduğunu ve daha önce eşinin getirdiğini belirten Meral Köroğlu "Tadı değişik gelmişti. Ama alıştıkça vazgeçilmezim oldu. Çok hoş bir koku ve tat bırakıyor. İnsana yazın serin ve tatlı bir dondurma yiyor hissi veriyor. Çok sevdik, tavsiye ediyorum. Adanalı olarak güzel bir tatlımız" dedi.

Çocuklarıyla bici bici sezonunun açılışını yaptığını aktaran vatandaşlardan Murat Çokdavut ise "Adana'ya özgü meyveli ve buzlu bir tatlımız. Severek yiyoruz. Misafirlerimiz geldiği zaman getiriyoruz. Alışkın olmayanlar oluyor ama genelde seviyorlar" şeklinde konuştu.

İşletme sahiplerinden Oğuz Azar da "Adanalının serinleme ve bici bici yeme mevsimi geldi. Bici biciye rağbet çok. Müşteriler genelde şehir dışından gelen misafirlerini getiriyorlar. Hem serinletici hem tatlı türü. Genelde klasik olarak üzerine muz doğruyoruz. Bunun dışında karpuzu ve kavunu ikiye bölüp içine bici tanesi ve buz katarak sunum yapıyoruz"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT DAĞLI - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.