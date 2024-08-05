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Adana'da Serinlemek İçin 'Bici Bici' Tercih Ediliyor

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Adana'da sıcakların artmasıyla birlikte vatandaşlar geleneksel lezzet olan 'bici bici' ile serinlemeye çalışıyor. Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü kenarlarında kurulan bici bici tezgahlarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Adana'da serinlemek isteyen vatandaşlar kentin geleneksel lezzetlerinden 'bici bici' ile serinliyor.

Adana'da sıcakların kendini iyice hissettirmesiyle birlikte bunalan vatandaşlar, "bici bici" olarak bilinen yöresel soğuk tatlıyla serinlemeye çalışıyor. Vatandaşlar yaz akşamlarında Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü kenarlarında kurulan bici bici tezgahlarına akın ediyor.

"Sıcak havalarda insanlar bici bici tercih ediyorlar"

Bici biciye talebin yaz aylarında arttığını belirten Nefise Yarşi, "İnsanların sıcak havalarda en çok tercih ettiği şeylerden bir tanesi bici bici. Bu sıcak havalarda genelde insanlar bici bici yemeyi tercih ediyorlar. Bu sıralarda baya bir yoğunluğumuz var. Tamamen içinde buz olduğundan dolayı insanlar serinlemek için bunu yiyorlar. İçinde gül suyu ve bici bicinin kendi suyu var. Aynı zamanda bici bicinin lokumu da var. Bunları özel olarak kendimiz hazırlıyoruz. Lokumuyla birlikte yumuşak bir tat bırakıyor ve insanların hoşuna giden bir lezzet oluyor" dedi.

Bici bici fiyatlarının 65 ile 85 TL arasında değiştiğini belirten Yarşi, "Hafta sonları daha fazla talep oluyor ve daha yoğun oluyor. İnsanlar tatilde bici bici yemeye geliyorlar. Adana, Mersin, Hatay gibi sıcak kentlerde genellikle bici bici tercih ediliyor. Sıcaklardan kaçmak istiyorsanız bici bici yemeye bekleriz" şeklinde konuştu.

Ailesi ile birlikte göl kenarında bulunan işletmeye bici bici yemek için geldiğini anlatan Nurten Özdil ise "Tadı çok güzel. Serinletici, ferahlatıyor. Çok sıcak malum. Biraz serinleyelim dedik geldik. Bici bicimizi yiyoruz. Harika bir lezzet. Gül suyu, içindeki bici bicisi ile çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Gelip Adana'da yiyebilirler. Adana'nın her yerinde var. İnsanların gelip tadına bakmalarını çok isterim" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Seyhan Baraj Gölü Adana Yerel Yaşam Güncel Haberler

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