Adana'da depremde hayatını kaybedenlerin mezarlığı Türk bayraklarıyla donatıldı

Adana'da 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği Kabasakal Mezarlığı Türk bayrakları ile donatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde, Adana'da yıkılan binalarda 418 kişi hayatını kaybetmişti. Adana'da hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği Kabasakal Mezarlığı, depremin yıldönümünde Türk bayrakları ile donatıldı. Mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar ise hayatını kaybeden yakınlarının mezarı başında gözyaşı döktü.

"Acımız kesinlikle dindirilemez"

Depremde Hatay'da yaşayan oğlu, gelini ve torununu kaybeden Cuma Dal, yaşadığı acıyı kaybettiği ailesinin mezarı başında gözyaşları içinde anlatarak, "Oğlum Barış Dal, torunum Berke ve gelinim Yasemin Dal, enkaz altında kalarak rahmetli oldu. Acımız kesinlikle dindirilemez. Ben bundan dolayı da rahatsızlandım, şu an tedavi görüyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. İlk günle şimdi arasında hiçbir fark yok. Hatta acımız katlanarak arttı. Çünkü şimdi de ben hastalandım. Bu depremler sebep oldu. Şimdi tedavi görüyorum. Oğlum Adana'da çalışıyordu, Hatay'da evi vardı, gidip gelirdi. O gün gelmesine 2 saat kala deprem oldu ve ailece hayatını kaybettiler. Buraya da taşınmayı düşünmüştü. Gelinim gelmek istememişti, o yüzden orada kalmaya devam etmişlerdi. Sonra bu olay oldu ve hepsi bir den Allah'ın rahmetine kavuştu. Her kelime bunun yanında sönük kalır. Ara ara gelip dua ediyorum, tek tesellimiz bu" dedi. - ADANA