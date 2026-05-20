Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Kocakale'den İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'a ziyaret

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Kocakale, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret ederek ceza infaz kurumlarının işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Ceza İnfaz Kurumları Günü kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı. Ceza infaz kurumlarından sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aydoğan Sansak'ın da hazır bulunduğu ziyarette, güncel işleyiş üzerine fikir alışverişi yapıldı. Ziyaretin sonunda Başsavcı Yeldan, teşekkürlerini ileterek Kocakale'ye günün anısına plaket takdim etti. Görüşme, heyetin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı