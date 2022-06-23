Aç kalan ayı ve yavruları ilçe merkezine indi
İhlas Haber Ajansı - Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Aç kalan ayı ve yavruları ilçe merkezine indi Van'ın Muradiye ilçesinde aç kalan ayı ve yavruları merkeze indi.
Aç kalan ayı ve yavruları ilçe merkezine indi
VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde aç kalan ayı ve yavruları merkeze indi.
Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, ayı ve 3 yavrusunun yiyecek bulmak için ilçe merkezine indikleri görülüyor. Vatandaşları gören ayı ve yavruları, bir süre sonra bölgeden uzaklaşıyor.
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel