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Aç kalan ayı ve yavruları ilçe merkezine indi

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel
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Aç kalan ayı ve yavruları ilçe merkezine indi Van'ın Muradiye ilçesinde aç kalan ayı ve yavruları merkeze indi.

Aç kalan ayı ve yavruları ilçe merkezine indi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde aç kalan ayı ve yavruları merkeze indi.

Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, ayı ve 3 yavrusunun yiyecek bulmak için ilçe merkezine indikleri görülüyor. Vatandaşları gören ayı ve yavruları, bir süre sonra bölgeden uzaklaşıyor.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel

Muradiye Van Yerel Haberler

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