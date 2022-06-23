Aç kalan ayı ve yavruları ilçe merkezine indi Aç kalan ayı ve yavruları ilçe merkezine indi Van'ın Muradiye ilçesinde aç kalan ayı ve yavruları merkeze indi. Aç kalan ayı ve yavruları ilçe merkezine indi VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde aç kalan ayı ve yavruları merkeze indi. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, ayı ve 3 yavrusunun yiyecek bulmak için ilçe merkezine indikleri görülüyor. Vatandaşları gören ayı ve yavruları, bir süre sonra bölgeden uzaklaşıyor. İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel Muradiye Van Yerel Haberler

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