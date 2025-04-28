Abdulkadir Konukoğlu, Mezun Olduğu Okulda 23 Nisan Bayramı Kutladı

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 64 yıl önce mezun olduğu Ahmet Çelebi İlkokulu'nda, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ahmet Çelebi İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliğinde, ezberinden İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyan anaokulu öğrencisi Zeynep Kamışlı'yı kutlayan Konukoğlu, öğrencilerin atık malzemelerle yaptıkları kıyafetlerin sunumunu da izledi.

Öğrenci ve velilere seslenen Konukoğlu, 1961 yılında mezun olduğuna dikkat çekerek, "O gün bu sıralarda otururken, bu okuldan mezun olurken, bir gün bugünkü noktalara geleceğimi hayal dahi edemezdim. Sizler de umarım gelecekte farklı alanlarda da olsa başarılı olacaksınız" dedi.

Eski mezunlardan Abdulkadir Konukoğlu'nu ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ahmet Çelebi İlkokulu Müdürü Erol Taşdemir, Konukoğlu'na, üzerinde okul kütüğündeki mezuniyet fotoğrafı bulunan plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından okul koridorunda açılan sergiyi gezen Konukoğlu, daha sonra öğretmenler odasında öğrenim gördüğü yılların öğrenci kütüğünde kendi bilgilerinin yanı sıra, sınıf arkadaşlarının bilgilerini inceledi, okul yöneticileri ve öğretmenlerle sohbet etti. - GAZİANTEP