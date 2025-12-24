ABD ve İran, BM Güvenlik Konseyi'nde nükleer müzakere tartışması yaşadı

ABD ve İran, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yapılan toplantıda, nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda tartışma yaşadı. ABD "sıfır uranyum zenginleştirme" şartıyla doğrudan müzakerelere hazır olduğunu yinelerken, İran Washington'ın öne sürdüğü şartları adil olmadığı gerekçesiyle reddetti.

BM Güvenlik Konseyi'nin İran'ın nükleer programını ele almak üzere gerçekleştirdiği toplantı, ABD ve İran temsilcileri arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda tartışma yaşanmasına neden oldu. Toplantıda söz alan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Yardımcısı Morgan Ortagus, ABD'nin doğrudan ve anlamlı bir diyalog için İran ile resmi görüşmelere açık olduğunu belirterek, "Her şeyden önce, İran sınırları içerisinde uranyum zenginleştirme faaliyeti yapılamaz; bu bizim temel ilkemiz olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"İran hiçbir baskı ve tehdide boyun eğmeyecek"

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani ise ABD'nin "sıfır zenginleştirme" politikasında ısrar etmesinin adil müzakere anlayışıyla bağdaşmadığını vurgulayarak, "Adil ve anlamlı her türlü müzakereyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak sıfır zenginleştirme politikasında diretilmesi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) üyesi bir ülke olarak haklarımıza aykırıdır. Bu durum, karşı tarafın adil bir müzakere yürütmediğinin göstergesidir" dedi. ABD'nin kendi taleplerini İran'a dikte etmeye çalıştığını belirten İrevani, "İran, hiçbir baskı ve tehdide boyun eğmeyecektir" diye konuştu. - NEW YORK