ABD ordusu, İran'a karadan gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini yayınladı

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik karadan gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini paylaştı. 'Epic Fury Operasyonu' çerçevesinde gerçekleşen saldırılara ilişkin açıklamada, İran rejiminin daha önce uyarıldığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karadan gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini yayınladı.

ABD'nin İran'a karşı başlattığı "Epic Fury Operasyonu"nun yankıları sürerken, ABD ordusundan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karadan gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini yayınladı. Yapılan kısa açıklamada, İran rejiminin daha önce uyarıldığı hatırlatılarak, "CENTCOM, verilen talimatlar doğrultusunda hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçiyor" ifadelerine yer verildi. Yayınlanan görüntülerin nerede çekildiği belirtilmezken, ABD füzelerinin İran'daki hedefleri vurduğu görüldü. CENTCOM, daha önce İran'a denizden ve havadan gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini kamuoyu ile paylaşmıştı. - FLORIDA

