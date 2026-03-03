ABD ordusu İran'a yönelik saldırıların yeni görüntülerini yayınladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a gerçekleştirilen saldırıların yeni görüntülerini yayınlayarak, "ABD İran'ı cerrahi bir hassasiyetle, ezici bir güçle ve tavizsiz şekilde vuruyor. Epic Fury Operasyonu, İran'ın füzelerini imha etmeye odaklanmış durumda" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTOM) İran'a karşı gerçekleştirilen Epic Fury Operasyonu'na (Destansı Öfke Operasyonu) ait yeni görüntüler yayınladı. Yapılan açıklamada, İran'ı hedef alan saldırıların büyük bir dikkatle gerçekleştirildiği belirtilerek, "ABD İran'ı cerrahi bir hassasiyetle, ezici bir güçle ve tavizsiz şekilde vuruyor. Epic Fury Operasyonu, İran'ın füzelerini imha etmeye odaklanmış durumunda" ifadelerine yer verildi. Ayrıca ABD'nin bölgeye bir nesilden bu yana görülen en büyük askeri yığınağı yaptığı belirtilerek, ABD'ye ait hava ve deniz unsurlarının görüntüleri paylaşıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı