ABD ordusu: "İran'da 9 bini aşkın hedefe saldırı düzenlendi"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu'na (Destansı Öfke Operasyonu) ilişkin son verileri kamuoyu ile paylaştı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta başlayan operasyon kapsamında şimdiye dek 9 bini aşkın uçuş yapıldığı ve İran'daki 9 binden fazla hedefe saldırı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca İran donanmasına ait 140'tan fazla unsura kısmen ya da tamamen zarar verildiği vurgulandı.

Aralarında nükleer enerji ile çalışan uçak gemileri ve denizaltılar, B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçakları ile savaş jetlerinin de bulunduğu çok sayıda askeri yeteneğin kullanıldığı kaydedilirken, Patriot ve THAAD füze sistemleri dahil çok sayıda önleyici unsurun da devreye sokulduğu hatırlatıldı. Operasyon kapsamında vurulan hedeflerin İran rejimine ait askeri üsler, komuta merkezleri, silah fabrikaları ve füze rampaları gibi askeri hedefler olduğunun altı çizildi.

"İran tarafından hiçbir savaş uçağımız düşürülmedi"

CENTCOM'dan yapılan bir diğer açıklama ise, ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının Kuveyt üzerinde düşürüldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "ABD uçaklarının İran tarafından düşürüldüğüne dair yalanlar, sahte veya yanıltıcı görüntüler kullanılarak farklı platformlarda defalarca yayıldı. Açıkça belirtmek gerekirse; İran tarafından hiçbir ABD savaş uçağı düşürülmedi" denildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı