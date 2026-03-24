Haberler

ABD ordusu: "İran'da 9 bini aşkın hedefe saldırı düzenlendi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yürütülen Destansı Öfke Operasyonu kapsamında 9 bini aşkın hedefin vurulduğunu ve İran donanmasına ait 140'tan fazla unsura zarar verildiğini açıkladı. Operasyon detayları ve kullanılan askeri yetenekler hakkında bilgi verildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu'na (Destansı Öfke Operasyonu) ilişkin son verileri kamuoyu ile paylaştı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta başlayan operasyon kapsamında şimdiye dek 9 bini aşkın uçuş yapıldığı ve İran'daki 9 binden fazla hedefe saldırı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca İran donanmasına ait 140'tan fazla unsura kısmen ya da tamamen zarar verildiği vurgulandı.

Aralarında nükleer enerji ile çalışan uçak gemileri ve denizaltılar, B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçakları ile savaş jetlerinin de bulunduğu çok sayıda askeri yeteneğin kullanıldığı kaydedilirken, Patriot ve THAAD füze sistemleri dahil çok sayıda önleyici unsurun da devreye sokulduğu hatırlatıldı. Operasyon kapsamında vurulan hedeflerin İran rejimine ait askeri üsler, komuta merkezleri, silah fabrikaları ve füze rampaları gibi askeri hedefler olduğunun altı çizildi.

"İran tarafından hiçbir savaş uçağımız düşürülmedi"

CENTCOM'dan yapılan bir diğer açıklama ise, ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının Kuveyt üzerinde düşürüldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "ABD uçaklarının İran tarafından düşürüldüğüne dair yalanlar, sahte veya yanıltıcı görüntüler kullanılarak farklı platformlarda defalarca yayıldı. Açıkça belirtmek gerekirse; İran tarafından hiçbir ABD savaş uçağı düşürülmedi" denildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Sanat dünyasından "ateşin bol olsun" diyen biri var
Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı

Tarihi zafer! Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı

''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' dedi, idolünü açıkladı
Erol Köse'nin ardından demediğini bırakmadılar

Erol Köse'nin ölümünden sonra demediğini bırakmadılar
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Sanat dünyasından "ateşin bol olsun" diyen biri var
ABD 'Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk' dedi, İran resti çekti

ABD "Hürmüz Boğazı'nda bulduk" dedi, İran resti çekti
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'la ilgili yeni gelişme