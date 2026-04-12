Haberler

ABD heyeti, İran müzakerelerinden sonuç alınamaması üzerine Pakistan'dan ayrıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance liderliğindeki heyet, İran'la yürütülen müzakerelerden sonuç alamayarak Pakistan'dan ayrıldı. Vance, müzakerelerin ardından, nihai bir uzlaşma önerisi ile geri döndüklerini açıkladı.

ABD ile İran'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürüttüğü müzakereler resmen sona erdi. ABD basınında yer alan haberlere göre; ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ile eski başdanışmanı Jared Kushner, yerel saatle 07: 08 sıralarında "Air Force 2" uçağına binerek Pakistan'dan ayrıldı.

Vance, İran'la anlaşmaya varamadıklarını açıklamıştı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada

İran'la Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen 21 saatlik müzakerelerden sonuç alınamadığını belirterek, "İran'la bir anlaşmaya varamadık. Sonuç olarak, bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Vance, "Buradan çok basit bir teklifle, yani nihai ve en iyi teklifimiz olan bir uzlaşma önerisiyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmediğini göreceğiz" demişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi

Müzakereler sürerken, Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

