ABD Başkan Yardımcısı Vance: "İran nükleer silaha sahip olamaz, ancak denediklerine dair kanıtlar var"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'da düzenlenen bir bilgilendirme toplantısında İran konusunda sorulan bir soruya yanıt verdi. İran ile ilgili önemli duyuruları ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağını vurgulayan Vance, Tahran yönetimi ile yürütülen müzakerelere atıfta bulunarak, "Başkan, mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamak amacıyla yarın Cenevre'ye en iyi iki müzakerecisini gönderiyor. Ancak temel ilke basit: İran nükleer silaha sahip olamaz" dedi. İran'ın nükleer silah kapasitesini yeniden inşa etmeye çalışmasının ABD açısından sorun teşkil ettiğinin altını çizen Vance, "Fakat, tam olarak bunu yapmaya çalıştıklarına dair kanıtlar gördük" değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Trump'ın İran meselesini diplomasi yoluyla çözmek istediğini aktaran Vance, "Ancak, elbette başkanın başka seçenekleri de mevcut" hatırlatmasını yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı