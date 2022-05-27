95 yaşındaki Hüsnü dede tüm mal varlığını yardım kuruluşlarına bağışladı - Haberler

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Gönül Köşkü Huzurevi'nde yaşamını sürdüren 95 yaşındaki Hüsnü Ayvalı, tüm mal varlığını yardım kuruluşlarına bağışladı.

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Gönül Köşkü Huzurevi'nde yaşamını sürdüren 95 yaşındaki Hüsnü Ayvalı, tüm mal varlığını yardım kuruluşlarına bağışladı. Hüsnü dede, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından noter huzurunda tüm birikimlerini Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılay Vakfı, LÖSEV Vakfı ve Keçiören Belediyesi Huzurevi'ne bağışladı.

Gönül Köşkü'nden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüsnü Ayvalı, "Muhtaç durumda olan kişilere yardım eli uzatmak istedim. Düşenin dostu olmuyor maalesef. İki yıldan beri Gönül Köşkü'nde kalıyorum. Burada huzurum var, rahatım yerinde. Ne mutlu Keçiören'e ki Turgut Altınok gibi bir başkanı var. Keçiören Belediyesi Huzurevi'nde kalmaktan çok memnun olduğum için diğer kurumların yanı sıra buraya da bağış yapmak istedim" dedi.

"Bütün büyüklerimiz başımızın tacıdır"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, huzurevi sakini Hüsnü Ayvalı'ya teşekkürlerini ileterek, "Hüsnü amcamızın gönlünden böyle bir bağış yapmak geçmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gönül Köşkü'nde kalan bütün büyüklerimiz başımızın tacıdır. Hüsnü amcamız da güzel gönüllü değerlerimizden biri. Bağışta bulunarak örnek bir davranış sergiledi. Bu hayrı inşallah Allah katında da kabul olur. Hüsnü amcamıza hem belediyemiz hem de kurumlarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel