74 Yaşındaki Rafet Topraktepe'nin Nadir Eşyalarla Dolu Koleksiyonu

Nevşehir'de yaşayan 74 yaşındaki Rafet Topraktepe, zamanında dedesi ve babasının kullandığı malzemelerden koleksiyon oluşturdu.

Derinkuyu ilçesinde yaşayan Topraktepe, 33 yıl boyunda İstanbul'da su tesisatçısı olarak çalıştıktan sonra Nevşehir'e taşınarak çeşitli işlerde çalışmaya devam etti.

Marangoz olan Dedesi ve babasından kalan çekiç, balyoz, ve mobilya araçlarını bir araya getirerek koleksiyon oluşturdu. Koleksiyonunu evinin bir odasında sergileyen Topraktepe zaman zaman onları temizleyerek bakımlarını da yapıyor.

Sergilediği eşyaların artık nadir bulunduğunu söyleyen Topraktepe, "Dedemden ve babamdan kalma eşyaları da saklıyorum. Rahmetli babamda marangozdu. Benden sonra eşyalarımı torunuma bırakacağım. Şu an burada 70'e yakın çekiç ve balyoz var. Ayrıca Dedemin ve babamın marangoz atölyesinde kullandığı eşyalar da var. Toplamda yüze yakın eşyayı sergiliyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR