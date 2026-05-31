Haberler

Minik yürekten uzanan kocaman el

Minik yürekten uzanan kocaman el
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da 48 yıldır özel ihtiyaçlı oğlu Memet'e bakan Keziban Demiryumruk, hayırseverler ve 7 yaşındaki Yahya Asım Gülbe'nin kumbara desteğiyle umreye gitmeye hazırlanıyor.

48 yıldır özel ihtiyaçlı evladına bakan Erzurumlu Keziban Demiryumruk, önümüzdeki günlerde hayırseverlerin desteği ile hayali olan umreye gidecek. Ona bir yardım eli de 7 yaşındaki Yahya Asım Gülbe'den geldi.

Erzurum İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı İl Sorumlusu Kadriye Bilici'nin girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle, 48 yıldır özel ihtiyaçlı evladı Memet'e fedakarlıkla bakan Keziban Demiryumruk'un en büyük hayallerinden birisi gerçeğe dönüştürülmüştü. Böylece yarım asıra yakın bir sabrın ve vakarlı duruşun ödülü olan kutsal yolculuk arzusu, dayanışma ruhu ve gönüllülerin desteğiyle hayat buldu.

Keziban Demiryumruk'un umre hayaline bir destekte minik Yahya Asım Gülbe'den geldi. Erzurum Namık Kemal İlköğretim Okulu 1. sınıfta okuyan Yahya Asım, kumbarasında biriktirdiği bozuk paraları, umre ziyaretine katkı olması için Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Erzurum Sorumlusu Kadriye Bilici'ye teslim etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

Otobüs faciasında kahreden detay! Ölü sayısı bu yüzden katlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı

Öz kızının müstehcen videolarını paylaşan anne için karar verildi
Emekli ve memur zammında yeni hesap! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memur zammında yeni hesap! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Diyarbakır'da alkol aldığı arkadaşı tarafından bacaklarından vuruldu

Alkol aldığı arkadaşı tarafından bacaklarından vuruldu
İsrail ordusu, Lübnan'da stratejik tepedeki kaleyi işgal etti

Stratejik tepedeki kaleyi işgal ettiler! Bayrak da dikildi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk 'Gelsin' dedi

Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
Mourinho'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam

Mourinho'yla birlikte 80 milyon euroluk yıldız da geri dönüyor

Fethiye’de Arsenal ve PSG taraftarı arasında kavga çıktı

Maç bitince olanlar oldu! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz