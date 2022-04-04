40 ton tohum dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

40 ton tohum dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
40 ton tohum dağıtıldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçilere 40 ton buğday tohumu dağıtıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçilere 40 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başlatmış olduğu proje çerçevesinde Aşkale, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçilere 40 ton buğday tohumunu kurayla dağıtımını yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Gökhan Çamlıbel, ilçe Tarım Müdürü Fatih Kalkan ve çiftçiler katıldı.

Toplantı salonunda ilçe Tarım Müdürü katılımcılara proje hakkında detaylı bilgi verdi. Programda yapılan çekiliş sonucu tohum almaya hak kazanan çiftçilere tohumlar teslim edildi. - ERZURUM

40 ton tohum dağıtıldı

40 ton tohum dağıtıldı

40 ton tohum dağıtıldı

40 ton tohum dağıtıldı

40 ton tohum dağıtıldı

40 ton tohum dağıtıldı

40 ton tohum dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Erzurum, Buğday, Tarım, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title