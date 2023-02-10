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38 yaşındaki Meltem Ünsal enkazdan 114 saat sonra sağ kurtarıldı

Yerel Haberler

38 yaşındaki Meltem Ünsal enkazdan 114 saat sonra sağ kurtarıldı

Adıyaman'da depremin enkazından 114 saat sonra 38 yaşındaki Meltem Ünsal sağ olarak kurtarıldı.

Adıyaman'da depremin enkazından 114 saat sonra 38 yaşındaki Meltem Ünsal sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da ekipler aralıksız çalışarak hayat kurtarmaya çalışıyor. Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'ın ekibi ile Makedon ekiplerin ortak çalışması sonunda güzel bir haber geldi. Deprem felaketinin 5. gününde enkazdan 38 yaşındaki Meltem Ünsal sağ olarak kurtarıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Adıyaman Yerel Haberler

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