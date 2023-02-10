38 yaşındaki Meltem Ünsal enkazdan 114 saat sonra sağ kurtarıldı Yerel Haberler Adıyaman'da depremin enkazından 114 saat sonra 38 yaşındaki Meltem Ünsal sağ olarak kurtarıldı. Adıyaman'da depremin enkazından 114 saat sonra 38 yaşındaki Meltem Ünsal sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da ekipler aralıksız çalışarak hayat kurtarmaya çalışıyor. Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'ın ekibi ile Makedon ekiplerin ortak çalışması sonunda güzel bir haber geldi. Deprem felaketinin 5. gününde enkazdan 38 yaşındaki Meltem Ünsal sağ olarak kurtarıldı. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Adıyaman Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› 38 yaşındaki Meltem Ünsal enkazdan 114 saat sonra sağ kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.