3 yaşındaki çocuk ezilme tehlikesi geçirdi Yerel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törende ezilme tehlikesi geçiren 3 yaşındaki bir çocuk, UMKE ekipleri tarafından kalabalığın arasından kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törende ezilme tehlikesi geçiren 3 yaşındaki bir çocuk, UMKE ekipleri tarafından kalabalığın arasından kurtarıldı. Zafer Kent Meydanında hazırlanan tören alanında vatandaşlara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen kalabalık izdihama neden olunca 3 yaşındaki bir çocuk ezilme tehlikesi geçirdi. UMKE ekiplerinin müdahalesi ile çocuk ailesinin yanından alınarak sakinleştirildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Recep Tayyip Erdoğan Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› 3 yaşındaki çocuk ezilme tehlikesi geçirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.