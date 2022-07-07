3. İdil Biret Festivali Sona Erdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen İdil Biret Festivali, 2-3-5 Temmuz 2022 tarihlerinde Bodrum Kalesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından İdil Biret adını taşıyan Türkiye'nin ilk müzik festivali olma özelliğine sahip İdil Biret Müzik Festivali'nin bu yıl 3'üncüsü düzenlendi. İdil Biret Müzik Festivali 2-3-5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bodrum Kalesi'nde vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

AVUSTURYALI PİYANİST INGOLF WUNDER SAHNE ALDI

Bodrum'da düzenlenen 3'üncü İdil Biret Müzik Festivali'nde bu yıl konser sayısı arttırıldı. Daha önceki festivalde yapılan "Genç Piyanistler Seçmeleri"nde başarılı olan Hande Önder ve Duru Aydın, Muğla Büyükşehir Orkestrası eşliğinde sahne aldı. Festivalde, Deutsche Grammophon için birçok albüm çıkarmış Avusturyalı piyanist Ingolf Wunder ve ülkenin önde gelen piyanistlerinden Başarcan Kıvrak, aynı sahneyi paylaştı.

KONSERDE ŞAN RESİTALİ VERİDİ

Festivalde ayrıca bu yıl ilk kez bir şan resitali de sergilendi. Türkiye'nin önde gelen şan sanatçılarından Burcu Hancı (soprano), Cumhur Görgün (Bas) piyanist Fügen Yiğitgil ile sahne aldı. Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilen konserde L.V. Beethoven 5. Piyano Konçertosu ile Chopin Andante Spianato ve Büyük Polonez seslendirdi.

İDİL BİRET FESTİVALE KATILDI

Festivale, ünlü piyanist İdil Biret de katıldı. İdil Biret, festivalin kapanış konserinde kendi kuşağının önemli piyanistlerinden Başar Can Kıvrak ve 17 yaşındaki genç piyanist Duru Aydın ile Münif Akalın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde sahne aldı. Konserde, F.Chopin'in 1. Piyano Konçertosu ile Andante Spianato ve Büyük Polonez adlı eseri seslendirildi.

ANKA / Yerel