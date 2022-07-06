28 takımın yarıştığı Futbol turnuvası son buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

28 takımın yarıştığı Futbol turnuvası son buldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
28 takımın yarıştığı Futbol turnuvası son buldu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünce düzenlenen Kaymakamlık Futbol Turnuvası sona erdi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünce düzenlenen Kaymakamlık Futbol Turnuvası sona erdi.

Toplam 28 takımın kıyasıya yarıştığı turnuva, Gazlıgöl Termal ile Akören Spor'un final müsabakası ile son buldu. Maçtan önce 2 takım oyuncuları birbirleri ile fotoğraf çekinerek birbirlerine başarılar dilediler. Çekişmeli geçen maçı kazanan Akören Spor şampiyon oldu. Turnuvanın en başarılı ilk 3 takımına çeşitli ödüller veridi. Turnuvanın en centilmen takımı da Komite kararı ile Yaylabağı Spor oldu.

"Turnuvaya takılan bütün takımlarımıza teşekkür ederim"

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, yaptığı konuşmada "Turnuvaya katılan takımlara ve takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar İhsaniye gençlik Futbol Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title