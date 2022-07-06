28 takımın yarıştığı Futbol turnuvası son buldu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünce düzenlenen Kaymakamlık Futbol Turnuvası sona erdi.

Toplam 28 takımın kıyasıya yarıştığı turnuva, Gazlıgöl Termal ile Akören Spor'un final müsabakası ile son buldu. Maçtan önce 2 takım oyuncuları birbirleri ile fotoğraf çekinerek birbirlerine başarılar dilediler. Çekişmeli geçen maçı kazanan Akören Spor şampiyon oldu. Turnuvanın en başarılı ilk 3 takımına çeşitli ödüller veridi. Turnuvanın en centilmen takımı da Komite kararı ile Yaylabağı Spor oldu.

"Turnuvaya takılan bütün takımlarımıza teşekkür ederim"

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, yaptığı konuşmada "Turnuvaya katılan takımlara ve takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel