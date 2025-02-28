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28 Şubat Postmodern Darbesi: Osman Dermanlı'nın Anıları

28 Şubat Postmodern Darbesi: Osman Dermanlı'nın Anıları
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Osman Dermanlı, 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde, o dönemde yaşananları anlatarak, ülkedeki birlik ve beraberliğe yönelik tehditlerin başarısız olduğunu vurguladı. Dermanlı, o zamanların zorluklarını hatırlatarak, böyle günlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Ankara'da 28 Şubat postmodern darbesi tanıklarından Osman Dermanlı, "Ülkeyi devirmeye çalıştılar ama Allah'a çok şükür beceremediler. Çok şükür şu anda her şeyde rahatız. Allah öyle günleri bir daha hiç kimseye göstermesin" dedi.

28 Şubat 1997 postmodern darbesinin üzerinden 28 yıl geçti. O dönem yaşananlarla ilgili konuşan Osman Dermanlı adlı vatandaş, ülkenin birlik ve berberliğine kast edenlerin amacına ulaşamadıklarını söyleyerek, "Burayı çok iyi biliyorum. Kendini bilmezlerin yaptığı bir şey. Ülkeyi devirmeye çalıştılar ama Allah'a çok şükür beceremediler. Çok şükür şu anda her şeyde rahatız. Allah öyle günleri bir daha hiç kimseye göstermesin. Diyecek bir şey yok. O günleri hatırlıyorum. Tankların geçişini, vatandaşlarımızın içinde bulunduğu psikolojik durumları hatırlıyorum. Onların neler düşündüklerini anlayabiliyorum. Allah'a çok şükür kimseye fırsat vermedik. Ellerine koz vermedik, izin vermedik. Bunu yapanlar da bizim askerlerimizdi ama önemli olan onların başlarındaki hainlerdi. Yapmak istediklerini yapamadılar, aynı 15 Temmuz'daki gibi. Yine beceremediler, beceremeyecekler. Allah'ım o günleri kimseye getirmesin bir daha hiçbir şekilde" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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