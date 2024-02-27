2400 rakımda kar vatandaşı esir alıyor

ERZURUM - Yaklaşık 2400 rakımı ile kış aylarında bambaşka bir görünüme bürünen Aşkale'nin Yumruveren Köyü'nde kar zaman zaman hayatı felç ediyor.

Karı ve kışı ile meşhur Erzurum'da bazı yerleşim yerleri bunun zorluğunu çok daha fazla yaşıyor. Aşkale İlçesi'ne 38 km uzaklıktaki Yumruveren Köyü, her kış yağan kar Mayıs ayına kadar etkili oluyor. Baharın gelmesini umutla bekleyen vatandaşlar karlı günleri yaşamaya devam ediyor. Yüksek rakımdaki Yumruveren Köyü'nde bazen kar yolu kapatıyor ve vatandaşlar uzun süre ekiplerin yolu trafiğe açmasını bekliyor. Karla kaplı köyde vatandaşlar ise bir yandan bacalarını kürümeye çalışırken çocukların okula giderken oyunları ve gülümsemeleri köye adeta neşe katıyor.