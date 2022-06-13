23 yaşındaki stajyer avukat Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti - Haberler

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23 yaşındaki stajyer avukat Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Doğan Can Cesur - Yerel
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Stajyer avukat olduğu öğrenilen Tugay Çeliktenyıldız isimli genç, İstanbul'daki tarihi Galata Kulesi'nden atlayarak canına kıydı. Genç avukatın intihardan önce 112 ekiplerini arayarak aşağıya atlayacağını söylediği iddia edildi.

İddiaya göre, Galata Kulesi'ne sabah saatlerinde gelen 23 yaşındaki stajyer avukat Tugay Çeliktenyıldız, kulenin üst katına çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp aşağıya atlayacağını söyledi.

KENDİNİ KULEDEN AŞAĞI BIRAKTI

Genç adam bir süre sonra kuleden atlayarak intihar etti. Zemine çakılan genci gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı cenaze üzerinde bir süre inceleme yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Yerel

Beyoğlu 3. Sayfa Yerel Haberler

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