23 Nisan'da çocuklar Yunusemre'de doyasıya eğlenecek

Yunusemre Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu çocukların doyasıya yaşaması için çocuk şenliği yapacak. 22 ve 23 Nisan'da Yunus Emre Millet Çarşısı'nda düzenlenecek etkinlikler ile çocuklar çifte bayramın keyfine varacak. Yapılacak çekilişlerle de çocuklara hediyeler verilecek.

Yunusemre Belediyesi, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşaması için çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. 22 ve 23 Nisan'da saat 11.00-18.00 saatleri arasında Yunus Emre Millet Çarşısı'nda yapılacak olan etkinlikler ile şenlikte, şişme oyun parkuru kurularak çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtılacak. İki gün boyunca kaligrafi ve karikatür atölyeleri kurulacak. Bu yıl da çocuk şenliği düzenleyeceklerini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, etkinliğe tüm çocukları davet etti. Çocuk şenliği çerçevesinde iki gün süren etkinliklerin yanı sıra 23 Nisan Pazar günü Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda saat 14.00'te izleyen çocukların çok sevdiği 'Başka Bi Küçük Prens' isimli tiyatro oyunu yapılacak. Yapacağı etkinlikler ile çocukları sevindirecek olan Yunusemre Belediyesi, 0-14 yaş aralığındaki çocukları hediyeler verecek. 3 bisiklet, 5 tablet, 5 akıllı saat, 5 mangala, 5 bluetooth kulaklık dağıtacak. 23 Nisan'da "drmehmetcerci" Instagram hesabı üzerinden canlı olarak yapılacak olan çekiliş ile hediyeler sahiplerini bulacak. - MANİSA