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2025 Aile Yılı Hazırlıkları İçin Toplantı

2025 Aile Yılı Hazırlıkları İçin Toplantı
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla 81 ilde aile kavramının güçlendirilmesi ve sosyal dayanışmanın artırılması konularında video konferans toplantısı yapıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle 81 ilde eş zamanlı önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Şefik Aygöl'ün yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı da katıldı. Toplantıda, 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi kapsamında aile kavramının güçlendirilmesi, sosyal dayanışmanın artırılması ve aile içi iletişimin desteklenmesi gibi konular ele alındı. Yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler ve projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, aile değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma konusunda iş birliği yapılmasının önemi vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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