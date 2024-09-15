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20 Yıldır Köyüne Hizmet Eden Kadın Muhtar: Şükran Doydu Çimen

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Elazığ'ın Kaşpınar köyünde 20 yıldır muhtarlık yapan Şükran Doydu Çimen, başarıları ve çalışkanlığı ile köy halkının takdirini topluyor. Dedesi gibi uzun süreli hizmet vererek köyüne katkıda bulunmaya devam ediyor.

Elazığ'da 2004 seçimlerinde aday olan ve göreve başlayan 2 çocuk annesi Şükran Doydu Çimen, 20 yıldır görevini başarıyla sürdürüyor. Çalışkanlığı ve enerjisi sayesinde karşısına 5 dönemdir aday çıkmayan Çimen, köyü için gece gündüz çalışıyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı 60 nüfuslu Kaşpınar köyünde ikamet eden Şükran Doydu Çimen (49), dedesinin izinden gidiyor. 40 yıl dedesinin muhtar olarak hizmet ettiği köyde 2004 yılında tek aday olarak seçime giren Çimen, görevine başladı. Muhtar olduktan sonra dedesini kaybeden Çimen, onun öğrettikleriyle yoluna devam etti. Ardından yaptığı çalışmalar ve getirdiği hizmetler ile köy sakinlerinin gönlünde taht kuran Çimen'in karşısına 5 dönemdir hiç aday çıkmadı. 20 yıldır görevini başarı ile yürüten Çimen, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

20 senedir muhtar olduğunu belirten Şükran Doydu Çimen, "Daha önce liseyi bitirdikten sonra çeşitli iş yerlerinde çalıştım. Ardından köyüme döndüm. Bir kış evinde oturuyorduk. O zaman Ömer Fırat ağabeyimiz ile muhabbet ediyorduk. En son 'gel sen muhtar ol' dedi. Eski muhtarın evindeydik ve o da aday olmayacaktı. Ben olamam, 'nasıl yaparım' dediğim olmuştu fakat 'yaparsın, aktifsin, köyüne hizmet edersin' dediler. Önceden pek inanamamıştım. Belki şaka söylüyordur dedim. En son babam karşı çıktı ve ağabeyim pek istemedi. Ömer Fırat, 'niye yapamasın yapar, bu işin üstesinden gelir' dedi. 29 Mart 2004 tarihinde bu mesleğe geçtim. Ardından her dönem seçildim. Bu 5'inci dönemim. 20 seneyi bitirdim. İnşallah bundan sonra da bu görevi tamamlarım. Köyüme daha çok hizmetler kazandırırım" dedi.

"Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok"

Dedesinin de 40 yıl Kaşpınar Köyü Muhtarlığı yaptığını aktaran Çimen, "Dededen toruna kalma. Ben muhtar seçildikten sonra dedem 2 ay sonra vefat etti. Ondan çok şey öğrendim. Bana çok yardımcı olmuştu ve çok güveniyordu. Karşıma hiç aday çıkmadı. Biz senin gibi yapamayız, koşturamayız, artık her şeyi biliyorsun ve tanıdın diyorlar. Köylü benden memnun. Ben de onlardan çok memnunum. Onlar huzursuzluk çıkarsalar belki de ben bu kadar uzun süre yapamazdım. Karşılıklı anlaşıyoruz. Bir karar verilecekse sadece azaları ve heyeti çağırmıyorum. Köylülere de haber veriyorum. Toplantı yaparım. Ne yapılacaksa onların da onayını alırım ve karara bağlarız. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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