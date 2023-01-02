1987 model aracına gözü gibi bakıyor Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan İshak Doğan yaklaşık 3 ay önce polis emeklisi bir şahıstan almış olduğu 1987 model 55 bin km deki aracına gözü gibi bakıyor.

1987 model aracına gözü gibi bakıyor

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan İshak Doğan yaklaşık 3 ay önce polis emeklisi bir şahıstan almış olduğu 1987 model 55 bin km deki aracına gözü gibi bakıyor.

Garajında özenle sakladığı aracın tüm parçaları orjinal ve sadece benzinle çalışıyor. Fabrikadan çıktığı gibi görünen araç ilçede ilgi odağı oldu.

Bir kaç eklenti (sis farı, teyp, cam kolu) haricinde her şeyi orijinal olan aracını 130 bin TL'ye ye satılığa çıkarmayı düşünüyor.

Aracı 50 bin km de aldığını söyleyen İshak Doğan, eski araçlara ilgisi olduğu için satın aldığını, başka bir klasik araç almak için satılığa çıkartacağını ifade etti.